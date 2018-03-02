Celal Şengör'den "Kanuni" hakkında olay sözler!

Prof. Dr. Celal Şengör, Osmanlı'nın en büyük padişahlarından olan Kanuni Sultan Süleyman hakkında ağır sözler söyledi.

Güncellenme 02 Mart 2018 10:57

Prof. Dr. Celal Şengör, "Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır" dedi.

Kanuni'ye ağır sözler

Dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında konuşan Prof. Dr. Celal Şengör, Osmanlı'nın yükseliş döneminin padişahlarından olan ve devlete en parlak dönemini yaşatan Kanuni Sultan Süleyman hakkında tartışma çıkaracak sözler sarf etti.

Sömürge imparatorluğu iddiası

Toplantı sırasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Prof. Dr. Şengör, Fatih Sultan Mehmet ve Piri Reis’i anlattığı sırada, coğrafya kitaplarına merakının müthiş olduğunu, coğrafya hastası oldğunu, Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olma olduğunu, Piri Reis'in Fatih zamanında yaşaması durumunda Türkiye'nin bugün sömürge İmparatorluğu olabileceğini, Türklerin bugün Amerika'ya dahi gitmiş olabileceğini ileri sürdü.

Fatih Altaylı söze girdi

Toplantıyı yöneten isim Fatih Altaylı ise söz alarak nasın mensuplarına, konuşmanın yeterli olduğunu, Celal Hoca'nın daha fazla konuşturulmaması gerektiğini ve internette olumsuz şeylerin çıkabileceğini söyledi.