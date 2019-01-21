Celal Şengör'den çok konuşulacak "organ bağışı" açıklaması

Prof. Dr. Celal Şengör, organ bağışı ve gömülmeyle ilgili ilginç ifadeler kullandı.

Güncellenme 21 Ocak 2019 17:41

Prof. Dr. Celal Şengör, yaptığı açıklamalarla yine gündem oturdu. Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Şengör, organ bağışına karşı beklenmedik ifadeler kullandı.

“İskelet bulamıyorlar"

Organ bağışı hakkında gönüllü olmadığını dile getiren Şengör, organ bağışı yapmaya taraftar olmadığını belirterek, “Elin dangalağına verip onu yaşatmanın anlamı yok ama araştırma yapacaklarsa istedikleri gibi kullansınlar. Araştırma çok mühim. Ben duyuyorum osteoloji dersi için iskelet bulamıyorlar" dedi.

Gömülmeyle ilgili ilginç ifadeler

Şengör, hayatını kaybedenlerin gömülmesiyle ilgili de ilginç ifadeler kullandı. Şengör, insanların gömülmeye çok meraklı olduğunu, tarihte iz bırakmış kişilerin mezarlarının nerede olduğunun dahi bilinmediğini söyledi.

“Gömüleceksin de ne olacak”

Konstantin’in Fatih Cami'nin oralarda bir yerde gömülü olduğunu belirten Şengör, Jüstinyanus’un Akdeniz'e hakim olduğunu ifade ederek, “Yahu kardeşim gömüleceksin de ne olacak, kaybolacaksın” dedi.

Daha önce de skandal açıklamalarda bulunmuştu

"Dışkı yedirmek işkence değil" sözleriyle tepki çeken Şengör, bir sosyal medya kullanıcısının, "Kendi dışkınızı hiç yediniz mi? Beğendiniz mi? Dışkı yemek isteyenlere neler önerirsiniz?" sorusuna "Kendi dışkımı yedim. Bu bir merak meselesidir, merak eden her şeyi dener" diyerek cevap vermişti.