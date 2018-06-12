Celal Adan'dan Akşener'e FETÖ cevabı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan'ın kendisini Gülen'le görüştürdüğünü iddia eden Akşener'e cevap gecikmedi.

Güncellenme 12 Haziran 2018 16:34

İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le görüştürdüğü iddia etmişti. Adan bu iddiaları, ''Absürt bir şey. Yalan söylüyor. Gündemimizi berbat edeceksiniz" sözleri ile yalanladı.

Adan, Şişli'deki Perpa Ticaret Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Meral Akşener'in iddialarını ciddiye almadığını dile getirdi.

AA'nın aktardığına göre; MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan, ''Absürt bir şey. Yalan söylüyor. Geçin gidin. Gündemimizi berbat edeceksiniz. Gelip buna kilitlenecek. Ben muhatap almak istemiyorum. Yalan söylüyor" ifadelerini kullandı

Akşener ne demişti?

Akşener, Oğuzhan Uğur ve ekibinin hazırlayıp sunduğu Youtube kanalı Babala TV’ye konuk olmuş ve burada, 1997 yılında Fethullah Gülen ile görüşmesine aracı olan isimle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Akşener, sağ partiler arasında FETÖ ile 'merhaba' düzeyinde de olsa herkesin bağlantısı olduğunu aktararak, “O dönemde de benim Gülen’le görüştüren isim MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan’dır. Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında” ifadelerini kullandı.