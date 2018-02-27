Çekya'dan skandal "Müslim" kararı!

Çekya, tutukladığı PYD'nin eski lideri Salih Müslim'i ilk mahkemede serbest bıraktı.

Güncellenme 27 Şubat 2018 14:32

Prag'da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim, Çekya'da mahkemeye çıkarıldı. Müslim, çıkarıldığı mahkemede 8 dakika süren duruşma sonrası skandal bir kararla serbest bırakıldı.

Müslim serbest kaldı

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı ve Prag'da bir konferansa katılan terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim, bugün mahkemeye çıkarıldı. İddiaya göre ise Salih Müslim'in duruşmanın ardından serbest bırakıldı.

Prag Büyükelçisinden açıklama

Türkiye Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı yaptığı açıklamada, hiç beklenmedik bir karar olduğunu, Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok terör eyleminde dahli bulunan Salih Müslim'in böyle serbest bırakılmasını üzüntüyle karşıladığını, bu karardan memnun olunmadığını, bunun Avrupa suçluların iadesi sözleşmesine aykırı bir karar olduğunu, Çek mahkemesinin Türkiye ile olan ilişkisine ve müttefikliğine ters bir karar aldığını, bu kararın ikili ilişkilere olumsuz yansımaları olacağını kaydetti.

Türkiye iadesini istedi

Türkiye, mahkemeye kelepçe ile çıkarılan ve ilk duruşmada serbest kalan Müslim'in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istiyor.

Kırmızı kategoride yer alıyor

Salih Müslim, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyordu.