Çekmeköy'de helikopter düştü! 4 askerimiz şehit!

İstanbul'da bir site içerisine zorunlu iniş yapmak zorunda kalan askeri helikopter, belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Güncellenme 11 Şubat 2019 22:38

İstanbul Çekmeköy’de bir site içerisine zorunlu iniş yapmak zorunda kalan askeri helikopter, belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Vali Yerlikaya’dan açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, helikopterin düştüğü bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, akşam saat 18.51 itibarıyla 4. Kara Havacılık Alayı'na ait bir askeri helikopterin şu an için bilinmeyen bir sebepten dolayı Çekmeköy’deki site içerisine düştüğünü söyledi.

4 askerimiz şehit oldu

Yerlikaya, dört askerin yaralı olarak Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldığını, az önce İl Sağlık Müdürlüğünden aldıkları habere göre 4 askerin şehit olduğunu, millete ve orduya başsağlığında bulunduğunu, üzüntülerinin büyük olduğunu, olayla ilgili savcılığın adli tahkikata başladığını, silahlı kuvvetlerin idari tahkikatla alakalı çalışmalara başladığını belirtti.

Yerlikaya, kaza sonucunda Şehit olan askerler hariç başka can kaybının olmadığını, enkazda soğutma işlemlerinin tamamlandığını, kazanın sebebinin incelemelerden sonra ortaya çıkacağını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığından açıklama

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul/4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopterimiz, henüz bilinmeyen bir nedenle Çekmeköy'de kaza kırıma uğramıştır. Kazada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" dedi.