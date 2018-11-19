Çekişme muhalefete yarar dediler! MHP ve AK Parti tekrar bir araya geliyor

MHP ile AK Parti arasında yerel seçimler için tekrar işbirliği görüşmeleri söz konusu olabilir.

Güncellenme 19 Kasım 2018 11:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’na devam, yerelde ittifak yapılmayacak açıklamasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynı tonla karşılık vererek seçimlere ittifaksız gireceklerinin sinyali vermişti. Tüm bu gelişmelerden sonra tabandaki beklenti iki parti liderlerini tekrar bir araya getiriyor. Buna göre Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ay sonra baş başa görüşmede bir araya gelecek.

Özhaseki ve Durmaz görevlendirilebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’yi kabul etmesi ile başlayacak görüşmeler, iki partinin de yerel yönetimlerden sorumlu isimleri Mehmet Özhaseki ve Sadir Durmaz'ı görevlendirilmesi ile devam edeceği öngörülüyor.

İki partinin arası bozulmuştu

Milliyet’in haberine göre, AK Parti ve MHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimleri için başlattığı ittifak arayışı, af ve Danıştay'ın “Andımız” kararına iki partinin farklı yaklaşımının da etkisiyle 23 Ekim Salı günü sonlanmıştı. İki lider de grup toplantılarında yaptığı konuşmada yerelde ittifak olmayacağını duyurmuştu.

Bahçeli bazı isimleri görevden aldı

Aradan bir ay geçmesine rağmen MHP, AK Parti’ye karşı eleştiri dozunu iyice artırmış, AK Parti’nin görevden aldığı Melih Gökçek’i yeniden aday göstermek istemiş, 6 kişinin ismini vererek ittifakı bozmak istediklerini dile getirmişti. Tüm bunlara rağmen ipler tamamen kopmadı ve Bahçeli, AK Parti’yi üzecek adımlar atan milletvekillerini tek tek uyardı.

Diyalog devam etti

AK Partili kaynaklar, tüm bu yaşananlara rağmen iki parti arasında diyalogun devam ettiğini, bu durumun hiç kopmadığını, en son 16 Ekim'de baş başa görüşen Erdoğan ve Bahçeli'nin bu hafta bir araya geleceklerini söyledi.

Görüşme, Erdoğan’ın daveti ile başlayacak

Görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti ile başlayacağı, liderlerden sonra da ikinci isimlerin bir araya geleceği, her iki partinin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları olan ve daha önce de ilk görüşmeleri gerçekleştiren Mehmet Özhaseki ve Sadir Durmaz'ın detay çalışmalar için görevlendirileceği öngörüldü.

Çekişme muhalefete yarar

İki partinin birbirine düşmesi durumunda bundan muhalefetin karlı çıkacağını belirten AK Partili kaynaklar, muhalefet kanadının işbirliğini artırması ise bir oyun bile önemli olduğu yerel seçimde risk oluşturduğunu ifade etti.