Çekiciye çarpan aracın kapısını açanlar şok oldu!

İzmir'de duran çekiciye çarparak duran aracın içinden bıçaklanmış ceset çıktı.

Güncellenme 13 Eylül 2018 10:36

İzmir Bornova’da park halindeki çekiciye çarparak duran otomobilin içinden bıçaklanmış halde olan Gerzan Tan'ın cesedi çıktı.

Vücudunda bıçak yaraları tespit edildi

Bugün saat 06.00’da yaşana olay, Evka 3 Mahallesi 127 Sokak'ta meydana geldi. Gerzan Tan isimli bir vatandaşın sürdüğü otomobil, park halindeki çekiciye çarptı. Yaşana kazayı gören çevre sakinleri, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu, araçta bulunan şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polisin yaptığı incelemelerde, Tan’ın vücudunun bazı bölgelerinde bıçak yaraları olduğu tespit edildi.

Hastaneye giderken mi öldü?

Bıçaklandıktan sonra hastaneye giderken yolda hayatını kaybettiği ve kaza yaptığı düşünülen Tan’ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olay hakkında inceleme başlattı

Olay hakkında inceleme başlatan polis ekipleri, Gerzan Tan’ı bıçaklayan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.