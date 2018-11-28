Çeçen liderden Diriliş Ertuğrul setine ziyaret

Çeçenistan lideri Kadirov, Türkiye'de ve dünyada severek izlenen Diriliş Ertuğrul'un setini ziyaret etti.

Güncellenme 28 Kasım 2018 17:32

Çeçenistan’ın lideri Ramazan Kadirov, Türkiye’de izlenme rekoru kıran Diriliş Ertuğrul'un setine ziyaret düzenledi. Kadirov, diziye övgü dolu sözler kullandı.

Dizinin setine ziyaret

Rusya’da yaygın olarak kullanılan sosyal medya platformu VKontakte hesabından açıklama yapan Kadirov, Türkiye'de ülkesinde çok popüler olan Diriliş Ertuğrul dizisinin setini görme fırsatı bulduğunu belirtti.

Çeçen müziği kullanılacak

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile işbirliği konuştuklarını belirten Kadirov, Bozdağ’ın dizinin ileriki bölümlerinde Çeçen müziğini kullanmak istediğini, görüşmenin sonunda oyuncu ve yapımcı ekibi Çeçenistan'a davet ettiğini, davetinin memnuniyetle kabul edildiğini, gelecek bahar ziyarete gelme sözü verdiklerini söyledi.

Diziye övgü dolu sözler

Kadirov, dizinin tüm dünyada olduğu gibi Çeçenistan’da da popüler olduğunu, Ertuğrul'un cesaret ve dirayeti karşısında etkilenmemenin mümkün olmadığını, Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı karakterin, erdemli, adil bir Müslüman ve liderlik vasıflarıyla dolu olduğunu, Düzyatan'la sette bir araya gelemediklerini belirtti.