Ceceli ve Gedik'in çocuğuna kayyum atacak

Aile Mahkemesi, Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik'in çocukları Arın Ceceli'ye kayyum atama kararı mı alıyor?

Güncellenme 19 Temmuz 2018 13:09

Eski eşi Sinem Gedik'e çocuğunun velayetini almak için dava açan Mustafa Ceceli, İntizar'ın açıklamaları sebebi ile koruma talep etti. Ceceli'yi haklı bulan İstanbul Aile Mahkemesi, İntizar'ın iki ay süre ile Ceceli'ye yaklaşmamasına, iletişim araçları ile rahatsız etmemesine, şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

Davanın görüldüğü İstanbul 9 Aile Mahkemesi, Ceceli ve Gedik'in çocuğu Arın Ceceli'nin zarar görmemesi için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak çocuğa kayyum atanmasını istedi. İstanbul 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin çocuğun menfaati için kayyum ataması bekleniyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Michelle Demishevich, İntizar'la eşi Gedik'in eşicinsel ilişki yaşadığı iddiasında bulunan Ceceli'nin de böyle bir ilişki yaşadığını iddia etti.

Demishevich," İstanbul, Beyoğlu, Cihangir'deki o ünlü cafenin 'erkek' sahibi ile yıllar önce sen çok büyük bir aşk yaşamıştın hatırlıyor musun? #Mustafa Ceceli"