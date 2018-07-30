Çayda bulunun o ölümcül tehlike!

Sigara ve alkol kullanan kişilerin sıcak çay içtikleri takdirde yemek borusu kanserine yakalanma ihtimalleri 5 kat artıyor.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 16:53

Uzmanlar her gün sigara ve alkol tüketen kişilerin çaydan uzak durmaları gerektiği noktasında uyarıyor. Sıcak çay içmek özellikle alkol ve sigara da tüketildiğinde yemek borusu kanserine yakalanma ihtimalini 5 kat daha artırıyor. Dünyadan en sık görülen kanserler arasında yer alan yemek borusu kanserinden dünyada her yıl ortalama 400 bin kişi hayatını kaybetmektedir.

Yemek borusuna zarar veriyor

Uzmanlar çok sıcak tüketildiğinde çayın alkol ve duman gibi kansere neden olan ajanlara karşı korumasız bıraktığını ifade ediyor. Sıcak olan sıvı yemek borusunu tahriş ederek iltihaplanmaya ve zararlı hücrelerin de daha hızlı çoğalmasına neden oluyor.

Çayı Türkler de çok tüketiyor

ABD ve Avrupa’da çay 65 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda zor tüketiliyor fakat buna rağmen Türkiye, İran, Rusya ve Güney Amerika gibi ülkelerde çay fazla ise sıcak tüketiliyor.

ABD Çay Birliği Başkanlığı görevi yürüten Peter Goggi yaptığı açıklamada "Ortadoğu'ya ya da Rusya'ya giderseniz, sürekli olarak altında ısı olan semaverden çay içiliyor" sözlerine yer verdi.

Yine aynı şekilde Profesör Lv ise, "Sigara içmeyen veya fazla alkol kullanmayan çay içen kişiler, içeceklerini değiştirmek zorunda değiller. Elbette hem tütünden, hem de aşırı alkol kullanımından uzak durmak, yemek borusu kanserini önlemede en önemli araçtır" açıklamalarında bulundu.