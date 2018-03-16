Çavuşoğlu'nun tepki gösterdiği gazeteci bakın kim çıktı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na FETÖ ağzı ile soru soran gazetecinin kimliği belli oldu.

Güncellenme 16 Mart 2018 16:18

Kazakistan'ın başkenti Astana'da İranlı ve Rusyalı mevkidaşları ile görüştükten sonra basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na FETÖ ağzı ile soru soran gazetecinin kimliği belli oldu.

FETÖ okulundan mezun olmuş

Bakan Çavuşoğlu sorulan soruya "FETÖ ağzı ile sorulan bu soruya cevap vermiyorum" şeklinde tepki vermişti. Kazak gazetecinin isminin Baglan Omarov olduğu, FETÖ tarafından kurulan Kazak Türk Lisesi'nde okuduğu ve fanatik bir örgüt üyesi olduğu ortaya çıktı.

Ne yaşanmıştı?

Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ve İsviçre'de FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen bir iş adamının kaçırılmasında Türk diplomatlarının rolü olup olmadığı konusunda soru soran bir gazeteciye tepki göstermişti.

Gazeteci, Çavuşoğlu'na Afrin harekatının Suriye'nin egemenliğine zarar verip vermediğini ve FETÖ şüphelisi iş adamını kaçırma girişimine Türk diplomatlar dahil olup olmadığı konusunda 2 soru sordu. Gazetecinin ismini ve çalıştığı yeri isteyen Çavuşoğlu'na "Yerel gazeteciyim" cevabı geldi.

Çavuşoğlu sözlerinin devamında "Biraz FETÖ'cü gibi gördüm sizi. FETÖ ağzı ile sorulan sorulara cevap vermem. Afrin konusunda açıklamaları yaptık" demekle yetindi.