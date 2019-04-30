Çavuşoğlu’ndan sert tepki: Almak istemiyorsa…

AB üyeliğinin Türkiye için hâlâ stratejik hedef olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu; “AB bizi almak istemiyorsa kararını vermeli” dedi.

Güncellenme 30 Nisan 2019 14:21

Türkiye’nin herhangi bir müzakere başlığını ele almaya hazır olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; “Türkiye herhangi bir şartı karşılamaya hazır. Seçimlerden sonra Türkiye'de reform bizim önceliğimiz ancak siyasi engellerden kaçınmalıyız. Bu önümüzdeki asıl problem” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin AB'ye, güvenlik, ekonomi ve göç gibi birçok konuda katkılar sunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB üyeliği önünde siyasi engeller bulunduğunun altını çizdi.

Bazı ülkelerin Türkiye'nin AB üyeliğine "kategorik olarak karşıt" durduğunu dile getiren Çavuşoğlu; “Bazılarına göre Türkiye, 82 milyon nüfusuyla büyük bir ülke. Bu nedenle AP'de diğer ülkelerden daha fazla koltuğa sahip olacak. Diğerlerine göre ise Türkiye ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bir ülke. AB bir dini birlik ise o zaman tamam. Eğer AB, gücü herhangi bir ülkeyle paylaşmak istemiyorsa bu da tamam. Fransa ve Almanya arasındaki dengeyi anlıyoruz ancak Türkiye'nin AB'ye nasıl katkı sunabileceğini ihmal ediyorlar. AB üyeliği hala Türkiye için stratejik hedef. AB bizi almak istemiyorsa kararını vermeli” dedi.