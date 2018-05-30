Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin F-35'leri vermemesi durumunda Türkiye'nin ihtiyacını başka yerlerden karşılayacağını ileri sürdü.

Güncellenme 30 Mayıs 2018 10:29

Almanya’dan Ankara’ya dönüşte basın mensuplarının sorularını cevaplayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin F-35'leri vermemesi durumunda Türkiye'nin ihtiyacını başka yerlerden karşılayacağını ileri sürdü.

YPG’nin Menbiç’ten çekilecek mi?

Bakan Çavuşoğlu, Washington’da yapılacak görüşmelerin ardından YPG’nin Menbiç’ten çekilmesine ilişkin yol haritasını Pompeo ile birlikte kamuoyuna açıklayacaklarını, bu yol haritasında somut adımların olduğunu, bu kapsamda YPG'nin buradan çıkarılması, YPG'nin yerine yönetimde ve güvenlik kuvvetlerinde kimler yer alması gerektiğini ve bunu Türkiye ile birlikte yapılması gerektiğini, ‘Yarısını sen, yarısını ben belirleyeyim’ diyebileceklerini, hazırlık toplantısı ve uygulama safhası olduğunu söyledi.

PKK Kürtleri sürgüne gönderdi

YPG bölgeden çekildikten sonra güvenliği ile ilgili tedbirleri Türkiye'nin alacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, böylece boşluk oluşmasının ve başka terör örgütlerinin girmesinin engelleneceği, buradaki kriterin buranın demografik yapısı olduğunu, yüzde 90'dan fazla Arapların yaşadığı bir bölge olduğunu, Kürtler'in yüzde 2 ise yönetimde de yüzde 2'den fazla olmayacağını, Menbiç modelini başarıyla uyguladıktan sonra Suriye'nin kuzeyinin istikrara kavuşturulması için de bu adımların atılması gerektiğini, Menbiç modelinin daha sonrası için de bir model olacağını, Rakka, Kobani gibi başka şehirlere de gidileceğini, nüfusu ağırlıklı Kürt ise yönetimin de Kürtler'den oluşmasının doğal olduğunu, PKK'nın Kürtleri sürgüne gönderdiğini, o Kürtlerin de geri dönmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye-ABD arasındaki gerginlik azalacak

Bakan Çavuşoğlu, Menbiç için atılacak bu adımın Türkiye-ABD arasındaki gerginliği bir nebze de olsun azaltacağını, bundan sonra atılacak bazı başka adımların da temelini oluşturacağını, ABD’nin bundan sonraki süreçte YPG ile olası işbirliğini ne kadar ve nasıl sürdüreceğine ilişkin bir fikir ifade etmeyeceğini ancak kendisinin izleniminin “Kandil ve PKK bağlantılı olanları YPG’den çıkartmak istediğini söyledi.

Kandil ve PKK bağlantılı olanları buradan çıkarmak istediklerini belirten Bakan, ABD'nin YPG ile Kandil arasında bağı koparmak istediğini ifade etti.

Türkiye-İsrail ilişkileri

Dışişleri Bakanı, ABD’nin İsrail’deki elçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasının ardından Türkiye’nin istişarelerde bulunmak üzere çağırdığı ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın da 4 Haziran görüşmesi öncesi görevinin başına döneceğini açıkladı. Büyükelçi Kılıç’ın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini aktaran Çavuşoğlu, “Benim ziyaretimde büyükelçinin orada olması önemli. Bir an önce gidip de 4 Haziran görüşmesine dönük hazırlıkları yapması önemli,”dedi.

F-35 savaş uçakları açıklaması

Çavuşoğlu, son dönemde ABD Kongresi’nde Papaz Brunson’un tutukluğunun devam etmesi ve Rusya’dan alınmakta olan S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslim edilmesini engelleme girişimlerine ilişkin soruları da yanıtladı.

Bu uçakların teslimi konusunda “Benim şahsen bir endişem yok” diyen, Çavuşoğlu, “Çünkü bu, paraları ödenmiş, kapsamlı bir anlaşma. İçinde parça üretimi de var. Bugüne kadar taksitlerimizi ödemişiz. Bu anlaşma, S-400 veya başka bir konuya bağlı değil. ‘Benim canım sıkıldı, oynamıyorum’ diyeceği bir anlaşma da değil. Hukuki yükümlülükleri de var,”bilgisini verdi.