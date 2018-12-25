Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu; ABD’nin çekilme kararının memnuniyetle karşılandığını belirterek, “Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer” dedi.

Güncellenme 25 Aralık 2018 10:27

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer” dedi.

“Türkiye, Suriye'ye gireceğim derse girer”

ABD ile her düzeyde görüşüldüğünü dile getiren Çavuşoğlu, ABD’nin kararlarının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin Suriye'ye gireceğim demesi durumunda gireceğini, Suriye'den çekilme sürecini ABD ile koordine edileceğini, ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle ilgili gelişmelerin YPG'ye hizmet etmemesi gerektiğini söyledi.

“Kaşıkçı cinayeti adli bir vaka”

Bakan Çavuşoğlu, “Kaşıkçı cinayeti adli bir vaka, suçtur ama Suudi Arabistan ile ikili bir sorun olarak görmüyoruz. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili BM soruşturması için bazı ülkelerle görüşüyoruz” dedi.