Çavuşoğlu, Pompeo ile ne zaman görüşecek?

Bakan Çavuşoğlu ile Pompeo, 4 Haziran'da ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelecek.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 12:04

Türkiye ve ABD arasında Münbiç hareketliliği başladı. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmasından sonra durdurulan görüşmeler yeniden başlıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 4 Haziran'da ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geleceği belirtildi.

Mayıs’ta bir araya geleceklerdi

İki bakanın Mayıs ayında bir araya gelmesi için diplomatik çalışma yapılmıştı ama takvimin uymaması nedeniyle tarafların görüşme tarihi olarak 4 Haziran'da mutabık kalındığı duyuruldu.

Hangi konular görüşülecek?

Çavuşoğlu ve Pompeo yapacakları görüşmede, Suriye ve Ortadoğu'daki gelişmeleri, ikili ilişkileri, terör örgütleri PKK ve FETÖ ile mücadele gibi konuları konuşacağı belirtildi.

Brüksel’de görüştüler

Geçen ay NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Brüksel'e giden Bakan Çavuşoğlu, burada Pompeo ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Çavuşoğlu ne demişti?

Bu görüşme sonrası açıklama yapan Çavuşoğlu, yol haritasının uygulanması durumunda YPG'nin Menbiç'ten çekileceğini, aksi takdirde Afrin'de olduğu gibi Türkiye'nin teröristlere müdahale etmek durumunda kalacağını söylemişti.