Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesi sonrası bu karar alındı

ABD ile Türkiye arasındaki "Rahip Brunson" krizi sonrası iki ülkenin dışişleri bakanları Singapur'da bir araya geldi.

Güncellenme 03 Ağustos 2018 09:30

Rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılmaması üzerine ABD, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı almış ve iki bakanın ABD’deki mal varlığına el koyduklarını açıklamıştı.

Singapur’da görüştüler

İki ülke arasındaki gerilimli süreç sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Singapur'da ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

“Brunson konusunda ciddiyiz” açıklaması

Toplantı sonrasında önce ABD’den sonra da Bakan Çavuşoğlu’ndan açıklama geldi. Pompeo, yaptırımların Rahip Brunson’un ülkeye dönüşü konusunda ne kadar ciddi olunduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu’ndan açıklama

Bakan Çavuşoğlu ise, tehdit dili ve yaptırımlarla sonuca varılamayacağını söylediğini, bunun anlaşıldığını düşündüğünü belirtti.

Sorunların çözümü için ortak çalışılacak

Görüşme sonrasında ABD’li yetkililer, iki bakanın sorunların çözümünde ortak çalışma için mutabık kaldıklarını ifade etti.

Kritik zirve sonra erdikten sonra Reuters’a konuşan ABD'li yetkililer, iki ülkenin sorunların çözümü için ortak çalışacağını, iki bakanın da sorunların çözümü konusunda mutabık kaldıklarını katardı.