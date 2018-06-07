Çavuşoğlu: Bunlara ülke teslim edemeyiz

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Demirtaş'ın cezaevinde olmaması gerektiğini söyleyen cumhurbaşkanı adaylarını sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 07 Haziran 2018 10:58

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmaması gerektiğini söyleyen diğer adaylara cevap verdi. Çavuşoğlu, hepsinin bir ağızdan Demirtaş'a ağladığını, bu kişilere ülke teslim edilmeyeceğini, bunun açık ve net olduğunu söyledi.

“Bu gericilik değil midir?”

Çavuşoğlu, "Beyannamemizle beraber özellikle eğitim, teknolojik altyapının gelişmesi, gençlerimizin dijitalleşme çağına adapte olabilmesi için bütün verilerimizi ortaya koyduk ve dedik ki 'Bizim gençlerimiz bilgi üretsin, ürettiği bilgiyi ticarileştirsin, onu ihraç etsin, Türkiye'yi kalkındırsın.' Biz hazırlıklıyız, 24 Haziran'dan itibaren Türkiye'yi adeta şaha kaldıracak hazırlığımız halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bunu açıklayacağız. Rakiplerimiz ise geçmişe dönmeyi vadediyorlar. Hangi siyasetçi milletin karşısına çıkar da geçmişi vadeder? Bu gericilik değil midir? Geçmişi vadederek bu ülkeyi yeniden o kaos ortamına sürükleyecek, yeniden koalisyonlu yıllara sevk edecek bir anlayışın mensupları olarak millete bunu niye yapıyorsunuz?" dedi.

“Bunlara kanmayın”

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Hepsi bir ağızdan Selahattin Demirtaş için ağlıyor. Neymiş efendim cezaevindeymiş, olmaması gerekiyormuş. 54 vatandaşımızın, 6-7 Ekim Kobani olayları sırasında onları sokağa çağıran kararın altına imza atan bu adam değil mi? Yasin Börü 14 yaşındayken başı taşla ezilerek dördüncü kattan aşağı atılarak üzerinden 4 defa arabayla geçilirken bu adam ya da siz neredeydiniz? Hepiniz beraber Selahattin Demirtaş'a ağlıyorsunuz. Herhalde Metin Temel Paşa'nın apoletlerini söküp Selahattin Demirtaş'a asacak değil mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bunlara kanmayın." ifadelerini kullandı.

“Bunlara biz ülke teslim edemeyiz”

Bunların hepsinin FETÖ'nün aklıyla devam ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Teröristlerin cenazelerinde ağlayan milletvekilleri CHP'li. Adalet yürüyüşü adı altında İstanbul'a yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun koluna giren adam FETÖ'cü. Sen seçim beyannamesi hazırlıyorsun, bir tane PKK, DHKP-C, FETÖ yok ama FETÖ'cülere karşı ilan edilmiş olağanüstü hali 20 Temmuz darbesi olarak adlandırıyorsun. Bunlara biz ülke teslim edemeyiz; açık ve net" dedi.