Astana'da zirvesinde İran ve Rus mevkidaşı ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, FETÖ ağzıyla konuşan gazeteciye tepki gösterdi.

Güncellenme 16 Mart 2018 11:18

Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Astana'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye sivil konusunda hassas

Türkiye'nin Suriye'deki tüm kuşatılmış bölgelerde siviller konusunda hassasiyeti olduğunu belirten Çavuşoğlu, TSK'nın doğrudan teröristleri hedef aldığını, sivillerle teröristlerin ayrılması konusunda bir stratejinin olması gerektiğini söyledi.

Gazeteciden hadsiz soru

Bir gazetecinin Zeytin Dalı Harekatı ve FETÖ bağlantılı bir iş adamının İsviçre'den kaçırılması konularında sorduğu soru Bakan Çavuşoğlu'nu kızdırdı.

Gazeteci, Bakan Çavuşoğlu'na önce Çavuşoğlu'na Afrin harekatının Suriye'nin egemenliğine zarar verip vermediğini daha sonra ise FETÖ şüphelisi iş adamını kaçırma girişimine Türk diplomatlar dahil olup olmadığı konusunda 2 soru sordu.

Gazeteciye adını ve çalıştığı gazeteyi soran Çavuşoğlu, "Yerel gazeteciyim" cevabını aldı.

Çavuşoğlu böyle cevap verdi

Gazetecinin sorusuna cevap veren Çavuşoğlu, "Biraz FETÖ'cü gibi gördüm sizi. FETÖ ağzı ile sorulan sorulara cevap vermem. Afrin konusunda açıklamaları yaptık" dedi.