Casus krizine Türkiye'nin tepkisi ne?

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, İngiltere ile Rusya arasındaki casus krizini değerlendirdi.

Güncellenme 26 Mart 2018 21:15

İngiltere ve Rusya arasında yaşanan ajan kriziyle ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, yaşana krizin İngiltere ile Rusya arasında olduğunu, İngiltere'nin ilişkilerine kendi karar vereceğini, başka ülkelerin destek kararı almaları o ülkelerin kendi takdirinde olan bir konu olduğunu, Türkiye başka ülkelerin herhangi bir ülkeyle ilgili aldıkları kararları da kendi çıkarları doğrultusunda değerlendirdiğini açıkladı.

Saldırı insanlık suçudur

Konuyla ilgili açıklama yapan bir diğer isim Hami Aksoy ise Türkiye'nin kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul ettiğini, İngiltere'de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede gördüğünü ve kınadığını belirtti.

Saldırı kınandı

İngiltere'de düzenlenen kimyasal silah saldırısı hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıt veren Aksoy, "Türkiye, kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul etmekte, İngiltere'de yaşanan saldırıyı da bu çerçevede görmekte ve kınamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Failler yakalanmalıdır

Aksoy, "Bu vahim olay hakkında gerekli soruşturmalar yapılarak, failler en kısa sürede adalet önüne çıkartılmalıdır" dedi.

ABD de Rus diplomatları sınır dışı edecek

ABD, 60 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldığını duyurdu. Rus diplomatları sınırdışı etme talimatı ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi.

AB'den Rus diplomat kararı

Rus ajanın zehirlenmesi ile ilgili İngiltere'ye destek vermek amaçlı AB üyesi 14 ülke de 30 Rus diplomatı sınırdışı edecek.

14 ülke Rus diplomatları sınırdışı edecek

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da 14 AB ülkesinin Rus diplomatları sınırdışı etme kararı aldığını söyledi.

Bu ülkeler ise şu şekilde: Almanya 4, Ukrayna, 13, Çekya 3, Polonya 4, Litvanya 3, Hollanda 2, İtalya 2, Danimarka 2, Estonya 1, Finlandiya 1, Romanya 1, İsveç 1 ve Letonya 1 diplomatı sınırdışı edeceğini açıkladı.