Çarşaflı ölümdeki sır perdesi aralandı

Dördüncü katta bulunan evinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçmaya çalışan genç kadının ölümündeki sır perdesi aralandı.

Güncellenme 05 Kasım 2018 17:40

Yalova’da dördüncü kattaki evinin balkonundan çarşaf sarkıtarak inmek isteyen genç kadın dengesini kaybederek beton zemine çakılmıştı. Genç kadının neden böyle bir şey yaptığı merak konusu olurken, olayın perde arkası ortaya çıktı.

Çarşafları birbirine bağlayıp inmeye çalıştı

Dün gece Gazipaşa Caddesi’nde bulunan bir apartmanda yaşanan olayda, 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede ikamet eden 42 yaşındaki D. Kiriş, evinin balkonundan çarşafla inmeye çalıştı.

Olay yerinde hayatını keybetti

D. Kiriş’in balkondan inmeye çalıştığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Bu esnada genç kadın birbirine bağlı çarşafların düğümünün çözülmesi ile beton zemine düştü. Ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Detaylar bugün ortaya çıktı

Genç kadının böyle bir yolla evinden kaçmak istemesi merak konusu olmuştu. Olayın detayları bugün ortaya çıktı.

Madde ve alkol kullandığı ortaya çıktı

Yalova’daki bir elyaf fabrikasında İK uzmanı olarak çalıştığı öğrenilen Didem Kiriş’in madde ve alkol kullandığı, ailesi tarafından gece dışarıya çıkmaması için odasına kilitlendiği iddia edildi.

Çarşafın düğümü açıldı

Annesi ile birlikte yaşayan Kiriş’in dört ayrı çarşafı birbirine bağlayıp kilitli tutulduğu odanın balkonundan aşağıya inmeye çalıştığı sırada çarşaflardan ikisinin düğümünün açıldığı ve yere düşüp hayatını kaybettiği öğrenildi.