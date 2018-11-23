Çarpışma'nın canlı bomba sahnesi hafızalara kazındı

Dün akşam ilk bölümü ile ekrana gelen Çarpışma'nın patlama sahnesi izleyenleri ağlattı.

Güncellenme 23 Kasım 2018 15:41

Show TV’de yayınlanan Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni dizisi Çarpışma'daki patlama sahnesi, izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Kıvanç Tatlıtuğ’un hayat verdiği Kadir karakterinin eşi ve çocuğu maç çıkışı canlı bomba saldırısı ile hayatını kaybetti. Tatlıtuğ’un oyunculuğu acı sahneyle birleşince izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı.

Ay Yapım’ın bir süredir merakla beklenen yeni dizisi Çarpışma, ilk bölümüyle dün akşam yayınlandı.

Kadrosu adeta yıldız geçidi

Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, İsmail Demirci, Erkan Can, Mustafa Uğurlu ve Alperen Duymaz'ın başrollerde oynadığı dizi adeta nefes kesti.

Patlama sahnesi ağlattı

Çarpışma’nın ilk bölümünde, polis olan Kadir aynı zamanda Sarıyerspor’un da amigoluğunu yapıyor. Karısını ve kızını da maça götüren Kadir, çıkışta stadyum yanındaki canlı bombayı fark ederek vurup öldürdü. Ancak ikinci canlı bomba ise karısı ve kızının yanında kendisini patlattı. Kadir’in ailesi gözleri önünde canlı bomba kurbanı oldu.

İlk bölümündeki sahneleri ile izleyenleri kendine hayran bırakan dizi, sosyal medyanın en fazla konuşulanı oldu.