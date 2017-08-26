Çarpık ilişkisine şahit olan annesini öldürdü

Eskişehir'de 10 yıl önce 80 yaşındayken kaybolan kadının, oğlu ve arkadaşı arasındaki çarpık ilişkiye şahit olduğu için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Güncellenme 26 Ağustos 2017 14:37

Eskişehir'de 10 yıl önce 80 yaşındayken kaybolan Gülsüm Ç.'nin, evde oğlu 61 yaşındaki İ.Ç. ile çarpık ilişkisine şahit olduğu oğlunun arkadaşı 36 yaşındaki İ.B. tarafından öldürüldüğü, cesedinin de toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. İ.B. ile İ.Ç. gözaltına alındı.

Alınan bilgilere İ.Ç. geçen 30 Mayıs'ta polise başvurarak 10 yıldır kayıp olan annesi Gülsüm Ç.'nin, arkadaşı İ.B. tarafından öldürülmüş olabileceği iddiasında bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan İ.B. suçlamaları kabul etmedi. Herhangi bir delil ve ceset bulunmayınca İ.B. serbest bırakıldı.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDILAR

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda İ.B. ile İ.Ç.'yi yeniden gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada İ.Ç., annesi Gülsüm Ç.'nin evde kendisini arkadaşı İ.B. ile çarpık ilişki sırasında gördüğünü, bunun üzerine İ.B.'nin annesini boğarak öldürdüğünü, cesedi de Seyitgazi ilçesi yakınlarındaki Taşlık mevkiine götürerek burada dranaj kanalı içine atıp üzerini toprakla kapattıklarını itiraf etti.

İNSAN İSKELETİ BULUNDU

Polis ekipleri, alınan ifadeler doğrultusunda belirtilen yerde yaptıkları kazı sonucunda 10 yıldır kayıp olan Gülsüm Ç.'ye ait olduğu sanılan insan iskeleti ile kırmızı renkte bez elbise parçaları buldu. İnsan iskeleti Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, İ.B. ile İ.Ç.'nin gözaltına alındığını, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Birgün