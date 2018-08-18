Carole'ın yeni adresi belli oldu

Fatih Terim tarafından yeni dönemde kadroda düşünülmeyen Lionel Carole ülkesine döndü.

Güncellenme 18 Ağustos 2018 15:42

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından yeni dönemde kadroda düşünülmeyen Lionel Carole'un yeni adresi belli oldu. Fransız topçu ülkesinin takımlarından Strasbourg'la 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Carole'un satıldığını KAP'a bildiren Galatasaray, profesyonel futbolcu Lionel Jules Carole'un transferi konusunda SAS Racing Club De Strasbourg Alsace (RCSA) kulübü ile anlaşmaya varıldığını, yapılan anlaşmaya göre RCSA kulübünün Galatasaray’a 750.000 Euro transfer bedeli ödeyeceğini belirtti.

Yönetim ayrıca Fransız sol beke ödenecek olan 700 bin Euro'luk maaştan da kurtuldu

Lionel Carole'ün Galatasaray ile 1 sene daha sözleşmesi bulunurken, yönetim yabancı kontenjanında yer açmak için bu futbolcuyu satma kararı almıştı.