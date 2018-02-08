Çapkın ve Mutlu'ya istenen ceza belli oldu!

Tutuklu yargılanan Hüseyin Avni Mutlu ve tutuksuz yargılanan Hüseyin Çapkın hakkında istenen cezalar belli oldu.

Güncellenme 08 Şubat 2018 14:31

FETÖ'nün mülküye yapılanması kapsamında gözaltına alınan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da olduğu 15 sanık hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Davada, Mutlu'nun örgüte üye olmak suçundan, Çapkın'ın ise örgüte dahil olmak ve yardım etmek suçlarından ayrı ayrı 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis talep edildi.

Altıncı kez İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu bulunan 7 sanık ve aralarında Çapkın'ın da olduğu 7 tutuksuz sanık ve avukatlarıda katıldı.

15 yıl hapisleri istendi

Cumhuriyet savcısının açıkladığı kararda, Çapkın'ın örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mutlu hakkındaki deliller güçlü

Tutuklu bulunan Mutlu'nun ise suç kastının yoğunluğu ve suçun işlendiği zaman hususlarını değerlendiren savcılık, mütalaasında örgüte üye olmaktan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.