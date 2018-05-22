Cannes'daki skandal karenin aslı ne?

Murat Cemcir, kırmızı halıda poz verirken rol arkadaşı Bennu Yıldırımlar'ı arkaya itti mi? Olayın videosu yayınlandı.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 12:29

Cannes Film Festivali'nde Ahlat Ağacı filmini temsil eden Murat Cemcir'in Bennu Yıldırımlar'ı arkaya attığı kare günlerdir tartışma konusu olmuştu. Yıldırımlar konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı Ahlat Ağacı filminin önceki gün yapılan ilk gösteriminden önce film ekibi kırmızı halıya çıktı.

Kırmızı halıya çıkan ekip burada basına ve fotoğrafçılara poz verdi. Bu sırada filmde rol alan Murat Cemcir'in, ekip arkadaşı Bennu Yıldırımlar'ı çekerek öne çıkması sosyal medyada gündeme oturdu.

Bennu Yıldırımlar, günlerdir tartışılan konuya Twitter hesabından yaptığı bir RT ile cevap verdi.