Çankaya Üniversitesi'nde vurulan Damar, Kalın'ın yakını çıktı

Öğrencisi tarafından odasında katledilen Ceren Damar, İbrahim Kalın'ın yakını çıktı.

Güncellenme 03 Ocak 2019 12:37

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hasan İsmail H., odasında tartıştığı Ceren Damar’ı önce bıçakladı daha sonra da tabaca ile vurdu. Olay yerinde ağır yaralanan Ceren Damar, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Katil zanlısı öğrenci ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Önce bıçakladı, sonra da vurdu

Feci olay dün akşam 17.00’de yaşandı. Alınan bilgiye göre Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi H.İ.H., bitirme tezinin danışmanı olan araştırma görevlisi Ceren Damar’la kopya çektiği iddiası ile tartışma yaşadı. Bu sırada öfkeli öğrenci Damar’ı önce karnından daha sonra da bacağından bıçakladı. Emekli polis babasının silahını da alan H.İ.H., Damar’ı vurdu.

Hayatını kaybetti

Silah seslerini duyan binadaki öğrenciler ve üniversite personeli büyük panik yaşadı. Bu sırada hocasını vuran öğrenci aracına binerek uzaklaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde Damar’a müdahalede bulundu. Damar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalın’ın yakını çıktı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara’da hunharca katledilen Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın, komşusunun kızı olduğunu duyurdu.

Kalın’dan anlamlı mesaj

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kalın, Ceren Damar’ın komşularının kızı olduğunu, dün akşam menfur saldırı sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Kalın, “Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor” dedi.