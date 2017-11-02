Caner Erkin'in cezası kesinleşti!

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e "küfür" nedeniyle verilen 6 maçlık cezayı onadı.

Güncellenme 02 Kasım 2017 17:34

Tahkim Kurulu, PFDK'nın Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e verdiği 6 maç men cezasını onadı.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan'a yönelik "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Caner Erkin'e 2 maç, aynı müsabakada "hakeme yönelik hakareti" nedeniyle 4 maç men cezası verilmişti.

Sarı kart cezasıyla birlikte sahalardan toplamda 7 maç uzak kalacak olan Caner, Galatasaray derbisini de kaçıracak.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, kulüp futbolcusu Caner Erkin hakkındaki PFDK'nın 26.10.2017 tarih ve E.2017-2018/285 - K.2017-2018/331 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

- Futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 2 resmi müsabakadan men ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Futbolcu Caner Erkin'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca takdiren ve teşdiden 4 resmi müsabakadan men ve 17.500 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."

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