Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya jest!

Beşiktaşlı ünlü futbolcu Caner Erkin, yeni aldığı lüks aracının plakasında eşi Şükran Ovalı'ya jest yaptı.

Güncellenme 29 Mart 2018 13:43

Hem magazin dünyasının hem de futbol camiasının gözde isimlerinden olan Caner Erken eşi Şükran Ovalı'ya jest yaptı.

Kız bebek bekliyorlar

Beşiktaşlı tecrübeli oyuncu Caner Erkin, önceki gün akşam eşi Şükran Ovalı ile bir mekanda baş başa yemek yedi. Ayrıca çiftin kız bebek beklediği ve Ovalı'nın 3.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

“Sürpriz olsun”

Basın mensuplarının “Bebeğe isim düşündünüz mü?” şeklindeki sorusuna Şükran Ovalı, “Aklımızda birkaç isim var. Şimdilik söylemeyelim. Sürpriz olsun” diye cevap verdi.

1 milyon TL’ye aldı

Bebek haberlerinden sonra ise Caner Erkin'in arabasını değiştirdiği gözlemlendi. Daha büyük ve lüks bir araç tercih eden Erkin, 1 milyon TL değerindeki Cadillac Escalade cipiyle ilk kez objektiflere takıldı.

Plaka jesti

Ünlü futbolcu Caner Erkin'in yeni aracının plakasının eşi Şükran Ovalı'nın son üç harfi olan "RAN" olması ise dikkatlerden kaçmadı.