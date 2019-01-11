Canan Karatay'dan çay tiryakilerinin kızdıracak sözler

Canan Karatay, Türk kahvesi varken çay içmenin doğru olmadığını, çayın gün içinde içilebileceğini, yemekten hemen sonra çay ve kahve içmenin doğru olmadığını söyledi.

Güncellenme 11 Ocak 2019 17:29

Çay içen vatandaşlara uyarılarda buluna Canan Karatay; Türk kahvesi varken çay içmenin doğru olmadığını, kendi dönemlerinde sadece kahve olduğunu, çayın sonradan çıktığını, çayın da içilebileceğini ama yemekten hemen sonra içilmesine karşı olduğunu söyledi.

Limonlu çay tavsiyesi

Canan Karatay, gün içinde çay içmenin sakıncasının olmadığını, çayın antioksidan olduğunu, şekersiz olmak şartıyla bol bol içilebileceğini, sevenlerin limon koyabileceğini tavsiye etti.

“Yemekten hemen sonra içmeye karşıyım”

Yemekten sonra çay hazmı kolaylaştırır algısının yanlış olduğunu belirten Karatay, "Mis gibi Türk Kahvesi varken Çay içme taraftarı değilim. Bizim dönemimizde kahve vardı sadece. Çay sonradan çıkmıştır. Çay içilir mi, içilir. Ben çaya karşı değilim. Ama yemekten hemen sonra içmeye karşıyım” dedi.

Yemekten hemen sonra içmeyin uyarısı

Canan Karatay, yemekten hemen sonra içilen çeşitli aromalı kahvelerden de uzak durulması gerektiğini, bu içeceklerde kanserojen maddelerin olduğunu, sadece Türk kahvesi içmenin doğru olacağını söyledi.