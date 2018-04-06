Canan Karatay: Türk insanını besinsiz bıraktılar

Prof. Dr. Canan Karatay, Ezine peyniri hakkında bilinmeyenleri bir bir anlattı.

Güncellenme 06 Nisan 2018 10:05

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki bir ilkokulda düzenlenen sertifika törenine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, duygusal anlar yaşadı. Karatay burada ilkokul öğretmeninin hatırlatılması üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

Kemik erimesine iyi geliyor

Öte yandan Karatay önerilerini sürdürdü. Kemik erimesine karşı peynir tavsiye eden Karatay, peynirin en sağlıklı protein, en sağlıklı yağ ve en sağlıklı kalsiyumun kaynağı olduğunu, peynir yiyen bir ülkede, peynirle beslenen kişilerde osteoporoz (kemik erimesi) olmayacağını söyledi.

Duygusal anlar yaşadı

Bir öğrencinin Karatay'a ilkokulu hangi ilde ve okulda okuduğunu sorması üzerine duygu dolu anlar yaşandı. Soru sonrası bir süre sessiz kalan Karatay, daha sonra gözyaşlarını tutamadı. Karatay, ilkokulu Elazığ'da okuduğunu, Atatürk İlkokulu mezunu olduğunu, öğretmenini de çok sevdiğini, adının Kerim Köse olduğunu, öğretmeninin adını unutmadığını, zaten duygusal olduğunu her an ağlayabileceğini söyledi.

Ezine peynirini övdü

Ezine peyniri hakkında da yorum yapmayı ihmal etmeyen Karatay, Ezine peyniri şirden mayayla yapılan en sağlıklı beyaz peynir olduğunu, Ezine peyniri tam yağlı, tam kaya tuzuyla yapılan ve de 6 ay mayalanması doğal olan en sağlıklı peynir olduğunu, istediği kadar yenilebileceğini, kibrit kutusuna savaş açtığını o yüzden avuç içi kadar yenmesi gerektiğini, kibrit kutusu kadar peynir yiyin demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktıklarını, tam yağlının önemli olduğunu, koyun ve keçi sütünden yapıldığını, en sağlıklı yağ olduğunu, işlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulduğunu, hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 olduğunu, bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi olduğunu belirtti.

Ezine peyniri yedi

Öğrencilerle birlikte ezine peynirinin tadına bakan Karatay, peynirin en sağlıklı protein, en sağlıklı yağ ve en sağlıklı kalsiyum kaynağı olduğunu, peynir yiyen bir ülkede, peynirle beslenen kişilerde osteoporoz (kemik erimesi) olmayacağını, Türkiye'de sende osteoporoz var diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildiğini, bu peynirin hepsinin yerine geçtiğini, hanımların ve beylerin, osteoporozu önlemek için bol bol peynir yemesi gerektiğini, osteoporozun kemik erimesi olduğunu, kemik erimesini diz ağrıları ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyerek önleneceğini, aynı zamanda da doğal probiyotik olduğunu, 6 ay süreyle bekletildiği zaman en doğal probiyotik olduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, hazmı güçlendirdiğini, hazımsızlığı olanların ilaç almak yerine bir iki dilim ezine peyniri yiyebileceğini söyledi.