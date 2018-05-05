Canan Karatay, Ramazan pidesi açıklaması

Canan Karatay, "İftarda ve sahurda ince bir Ramazan pidesi, ikiye ayrılacak. Bunun yarısına bol tereyağı sürülecek ve o şekilde tüketilecek" dedi.

Güncellenme 05 Mayıs 2018 15:01

Prof. Dr. Canan Karatay, toprakların tarım zehirleri ile dolu olduğunu, topraktaki canlılar öldüğü için toprakta mineral kalmadığını, onun için meyvelerin hepsinin maalesef şeker dolu olduğunu, meyve yemeyin demediğini, üç tür sağlıklı meyve olduğunu, bunlarında birinin kurtlu olduğunu, dağdan toplayıp kurtlu elma yenebileceğini ileri sürdü.

“Ramazan pidesi tereyağsız olmaz”

Ramazan ayı hakkında açıklama yapan Karatay, "Ramazan geldi hoş geldi, Ramazan tepsisi boş geldi’ demeyeceğiz. Ama pide Ramazan'ın bulunmaz objelerinden biri. Yapılırken ince ve yaş maya ile yapılması lazım. Ben istediğim kadar tüketmeyin deyim, tabii ki tüketilecek. İftarda ve sahurda ince bir Ramazan pidesi, ikiye ayrılacak. Bunun yarısına bol tereyağı sürülecek ve o şekilde tüketilecek. Tereyağsız olmaz" dedi.

“Sofra tuzu klarürdür”

Karatay, sofra tuzu endüstriyel ve rafine olduğu için aynı zamanda işlem gördüğü için yüzde 90-99 sodyum klorür olduğunu, bu tuzun endüstride yağ, deterjan ve makinelerin yapımında kullanıldığını, tuzun asırlardan beri çok önemli olduğunu, sofra tuzunun saflaştırılıp kullanıldığını, kaya tuzunun saf olmadığını, onda da sodyum klorür olduğunu, kaya tuzunun sodyum klorürünün yüzde 30 olduğunu, sofra tuzunun ise yüzde 90 olduğunu söyledi.

“Tuzsuz insan olmaz”

Karatay, "Bir de kaya tuzu rafine edilmemiş olduğu için içerisinde birçok mikro elementler vardır. Burada 84 mikro element var. 84 olan bu mikro element potasyum, magnezyum, silisyum, selenyum, krom insan vücudunun en önemli beyninden ayak ucuna kadar her hücremizin ihtiyacı olan elementleri içerir. Onun için onun o kadar tehlikesi yoktur, tüketilebilir diyorum. İnsan vücudunda yüzde 60 su vardır. Bu su saf su değildir. Şişedeki su gibi değildir. İçi element doludur. En önemli element de sodyum klorür ve potasyumdur. Hücre içi elementleri mineralleri bunlar dengeli olarak insan vücudunda bulunursa gözümüz, beynimiz, kalbimiz, dizlerimiz çalışır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tuzsuz insan olmaz” ifadelerini kullandı.

“Meyve yemeyin demiyorum”

Sağlıklı meyve konusuna değinen Karatay, "İbn-i Sina’ya soruyorlar. ‘Hiç mi meyve yemeyeceğiz’ diyorlar. İbn-i Sina da ‘ Eğer bir meyve yerseniz 5 kilometre koşmanız lazım ki, meyvenin zehirli etkisini vücudunuzdan atasınız’ diyor. Bu onun zamanındaki meyve. Yani petrol, uçak, egzoz ve fabrika yok. O meyveyi söylüyor. Şimdiki meyveye geldiğimiz zaman, topraklar tarım zehirleri ile dolu. Topraktaki canlılar öldüğü için toprakta mineral kalmadı. Onun için meyvelerin hepsi maalesef şeker dolu. Bu yüzden de yapılan araştırmalar hastalıkların arttığını gösteriyor. Ben meyve yemeyin demiyorum. Sağlıklı 3 türlü meyve var. Biri kurtlu elmadır. Dağdan toplayıp kurtlu elma yiyebilirsiniz. Ama dikkat edin ısırdığınız kadar kurdun yarısı orada kalmasın. İkincisi Anamur muzu ve üçüncüsü zeytindir. En sağlıklı meyvelerdir. İlaçlanmadığı zaman en sağlıklı meyvelerdir. İstediğiniz kadar tüketin" dedi.

"Ekmek tüketimi çok fazla”

Karatay, "Ekmek tüketimi çok fazla. Azıcık yemenin bir şeyi yok. Ben bunu şimdi yiyorum. 1 ay sonra yine bu kadar bir şey yiyeceğim. Bu her gün oturup 2 somun ekmek veya tam buğday ekmek yemek değil. Tam buğday bile tehlikeli. Ona da inanmayın. Çünkü modern buğday ve cüce buğday tehlikeli. Cüce buğdayda da yüzde 80 oranında gluten var. Cüce buğdaydan yapılan ekmekler iştahı açıyor. İştahı kamçılıyor. Onun için yemeyin diyorum" ifadelerini kullandı.