Canan Karatay: Hazreti Muhammed zamanında olsaydı haram derdi!

Prof. Dr. Canan Karatay, "Hazreti Muhammed zamanında olsaydı şekerli, gazlı içeceklerin haram olduğunu söylerdi" dedi.

Güncellenme 12 Nisan 2018 16:31

'Gerçek Tıbbın 10 Şifresi' konulu konferansta sağlıklı beslenmenin sırlarını anlatan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Hazreti Muhammed zamanında olsaydı şekerli, gazlı içeceklerin haram olduğunu söylerdi" dedi.

Mehmet Öz'e tepki

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün "Japon patlıcanı mucizedir" açıklamalarını eleştiren Prof. Dr. Canan Karatay, insanın sağlığını kendi eliyle tutması gerektiğini, bunun sebebinin vücudu bilmek olduğunu söyledi. Karatay, "Yok o şunu ye dedi, yok bu onu ye dedi, şunu yerseniz mucizedir, ABD'de yaşayan meşhur kalp cerrahımız 'Japon patlıcanı mucizedir'; bunların hiçbir gerçekliği yoktur. Mucize diye bir şey olmaz. Mucize diye bir gıda olmaz, bir ot olmaz. Hepsi kandırmacadır, aldatmacadır ve hepsi ticaridir, haberiniz olsun. İnsan vücudu sağlıklı olduğu sürece hücreler normal çalıştığı sürece, bir kalp doktoru olarak, iç hastalıkları profesörü olarak zaten mucizeye ihtiyacınız kalmıyor. Mucize diye bir şey yok" dedi.

10 yaşındaki çocuklarda yağlanma var

Karatay, 51 yıllık hekim olduğunu, daha önceleri alkol alanların karaciğerinde yağlanma olduğunu, şu an 10 yaşındaki çocukların bile karaciğerinde yağlanmalar olduğunu, o yaştaki çocukların alkol almadığını ama şekerli ve gazlı içecekler içtiğini söyledi.

Hazreti Muhammed haram derdi

Bir iki yaşından itibaren bu içeceklere ve yiyeceklere yönelindiğini belirten Karatay, bu yaşlarda bağımlı olunmaya başlandığını, bunun hem çocukların hem de halkım alkolü olduğunu, Hazreti Muhammed zamanında olsaydı şekerli, gazlı içeceklerin haram olduğunu söyleyeceğini, bunun kendisinin de Diyanet İşleri Başkanı'na söylediğini belirtti.

Meyve suyu yağlanma yapıyor

Karatay, "Çocuklara C vitamini vermeyecek miyiz diye sorular geliyor. Meyve sularının C vitamini kaynağı olduğu halkımıza senelerce söylendi. Halkımız da yıllardır çocuklarına meyve sularını verip kendileri içiyor ve göbekler de yağlanıyor" dedi.

"Şekerler ve her türlü un, yağ olarak depo edilir”

Karatay sözlerine şöyle devam etti: "Şekerler ve her türlü un, yağ olarak depo edilir. Bunu unutmayın. Her türlü ekmekler, yok kırmızı un, yok kepek unu, yok şu unu, bu unu yani un haline geldiği anda her türlü şekerli sıvı içecekler de hepsi trigliseritleri yükseltir. Bunlar vücudumuzda yağ olarak depo edilir, hastalıkların temeli atılmış olur.

“Hiçbiri genetik değildir”

Gözde katarakt, felç, beyinde pıhtı atması, kalp hastalıkları, akciğer hastalıklarına neden olur. Bacaklarda diz ağrıları, ayaklarda damar bozuklukları, deri hastalıkları ve meme kanseri, rahim kanseri, prostat kanseri, mesane kanseri, yemek borusu kanseri ve karaciğer kanserine neden olur. Bunların tümü kendi elimizdedir ve önlemek kendi elimizdedir. Hastalanmışsak da düzelmek elimizdedir. Hiçbiri genetik değildir."