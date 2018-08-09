Canan Karatay, hakkındaki iddialara ateş püskürdü

Meslekten men edildiğini yalanlayan Karatay, hakkındaki iddialara sert çıktı.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 11:14

Meslekten men edildiği yönündeki iddiaları yalanlayan Dr. Canan Karatay, hukuki sürecin devam ettiğini, milletin kendisi tarafından devrim yapıldığını gördüğünü, bunu sadece kendisi değil herkesin söylediğini ifade etti.

“Bu ülkede meyve veren ağaç taşlanıyor"

Hürriyet'te Ayşe Arman'a açıklamalarda bulunan Karatay, "Biraz daha az konuşsam iyi olacak, diye düşünüyor musunuz?" sorusuna "Yok canım. Ben size bir şey söyleyeyim mi, ben zaten az konuşuyorum! Konuşsam, yer yerinden oynayacak! Binde birini ancak söylüyorum, bakın neler oluyor. Ama alıştık, bu ülkede meyve veren ağaç taşlanıyor" cevabını verdi.

İddialara yalanlama

Karatay, 'meslekten men edildiği' yolundaki yayınların kafa karışıklığına yol açtığını, hastaların, artık doktorları sorguladığını, en azından soru sorduklarını, bundan huzursuz ve tedirgin olan hekimler olduğunu, halkın uyanıp gerçeği gördüğünü söyledi.

Yumurta tartışması

Karatay, “Mesela ben ne dedim? ‘yumurta yenebilir' dedim. E senelerdir 'Yumurta yemeyin' demiş bunlar. Şimdi birisi çıkıyor, 'Yumurta yiyin' diyor. Noluyor? Onlar 'Şimdi ben hastama ne diyeceğim?' diyor. Hasta gidiyor sorguluyor. Mesele bu. İktidarlarını sarstım. O yüzden benden hoşlanmıyorlar" dedi.

“Polemikçi değilim”

Polemiğe girmeyi sevmediğini belirten Karatay, polemikçi biri olmadığını, bu konuların polemikle alakası olmadığını, gerçek bilim anlattığını, “Ekmek yemeyin. Ekmek şekerdir! Şeker hastalarına da verilmemesi lazım” dediğini, faka senelerce verildiğini ve hala da verilmeye devam edildiğini, diyabet hastalarının listesinde 8-10 dilim ekmek olduğunu ifade etti.

“O kişilerin oyununu bozdu”

'Ekmek yemeyin' dediğini, bu kişilerin hala listeye yazmaya devam ettiğini, bu nedenle hastaların sorduğunu belirten Karatay, hastanın kafasının karıştığını, bu kişilerin işini bozduğunu, bu nedenle hedef haline geldiğini, kendisini susturmaya çalıştıklarını söyledi.

“Millet benim devrim yaptığımı görüyor”

Karatay, Mustafa Kemal Atatürk’ün 'İdare-i maslahatçılar esaslı devrim yapamazlar' dediğini belirterek, “Millet benim devrim yaptığımı görüyor. Bunu ben söylemiyorum, herkes söylüyor” dedi.