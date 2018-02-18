Canan Karatay: Fransız İhtilali'nin sebebi halkın tuzsuz kalması

Prof. Dr. Canan Karatay, Fransız İhtilali'nin sebebinin halkı tuzsuz bırakmak olduğunu söyledi.

Güncellenme 18 Şubat 2018 15:24

Yaptığı açıklamlar ile her daim gündemde kalmayı başaran İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Fransız İhtilali'nin sebebinin halkı tuzsuz bırakmak olduğunu söyledi.

Çok fazla sayılacak derecede tüketilen tuz ülkelerde kalp hastalıklarından ölüm oranlarına dikkat çekici derecede olduğunu belirten Karatay, "Çok şaşıracaksınız şimdi yine ama tansiyonu yükselten şeker. İnsülin direncinin başlamış olmasından dolayıdır. Vücutta tuz eksilince tüm organizma altüst oluyor, birçok hastalık aşırı tuzsuz beslenmeyle gelişiyor" dedi.

Karatay, kristal kaya tuzu doğal haliyle 84 minerali dengeli olarak barındırdığını, Fransız İhtilali'nin en büyük sebebi halkı tuzsuz bırakmak olduğunu, kralların ve aristokratların hakiki tuzu elinde tutup yüksek fiyata satmak için halka vermediğini, halk yiyeceklerini bütün yıl muhafaza etmek için doğal kaya tuzu kullandığını tuzun o dönemde altından daha kıymetli olduğunu söyledi.