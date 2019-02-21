Çanakkale'de korkutan deprem! Okullar tatil edildi

Çanakkale Ayvacık’ta dün akşam saatlerinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem sonrası okullar tatil edildi.

Güncellenme 21 Şubat 2019 10:04

Çanakkale Ayvacık’ta AFAD’ın açıklamasına göre; dün akşam saatlerinde 21.23’te 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeni ile okullar bugün tatil edildi.

10 köyde oluştu

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, artçı sarsıntıların sürdüğünü, köylerde okulların tatil edildiğini, 10 köyde hasar oluştuğunu, can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Karar güvenlik gerekçesi ile alındı

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçe genelindeki okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul ve liselerin bir gün tatil edilmesi kararlaştırıldı. Kararın güvenlik gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Deprem bu illerde de hissedildi

Deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne ve çevre illerde hissedildi. Ayvacık'ta 2017'de aynı fay üstünde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde 110 bina yıkılmıştı. 5 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1 ile 3,6 arasında olan 46 tane artçı sarsıntı meydana geldi.