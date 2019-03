Can Yaman'ın günlük kazancı belli oldu

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, iki yıl önce rol arkadaşı Selen Soyder'e sette hakaret ettiği gerekçesi ile tazminat cezasına çarptırıldı.

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, iki sene önce rol arkadaşı Selen Soyder’e bardak fırlattığı ve hakaret ettiği gerekçesi ile para cezasına çarptırıldı. Günlük kazancının 90 bin TL olduğunu belirten Yaman, 7 bin 830 TL tazminat ödeyecek.

Selen Soyder’e bardak fırlattı ve hakaret etti

Şu an Demet Özdemir ile başrollerini paylaştığı ''Erkenci Kuş'' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Can Yaman, 2 yıl önce Selen Soyder'le birlikte yer aldıkları dizinin setinde tartışma yaşamıştı. Tartışma sırasında Can Yaman'ın rol arkadaşı Soyder'e çay bardağını fırlatarak, hakarette bulunduğu iddia edilmişti.

Yakışıklı oyuncu aylık kazancını açıladı

Sabah'ın haberine göre; genç oyuncular arasında yaşanan olayın ardından ikili mahkemelik olmuştu. Mahkemede tanıklar dinlendi ve sette bulunan kamera görüntüleri izlendi. Beykoz 3. Asliye Mahkemesi Can Yaman'ı suçlu bularak, hakaretten 87 gün adli para cezası verdi. Günlük kazancı 90 TL olarak belirlenen Yaman, toplamda 7 bin 830 TL ceza ödeyecek.