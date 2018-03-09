Can Dündar'ın cezası az bulundu!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi , MİT tırları davasında Can Dündar'a verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını az buldu.

Güncellenme 09 Mart 2018 17:24

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

İddiaya göre Dündar'ın 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından yargılaması gerektiği belirtildi.

Enis Berberoğlu da yeniden yargılanmıştı

Daha önce de CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan verilen mahkumiyet kararını yerel mahkeme bozmuştu. Yeniden yargılanması başlanan Berberoğlu, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapse mahkum edilmişti.