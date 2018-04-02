Can Dündar'ın Belçika'dan iadesi istenecek!

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri ve fotoğrafları gazetede yayımlayan Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Güncellenme 02 Nisan 2018 13:37

Can Dündar'ın MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri ve fotoğrafları gazete yayımladığı gerekçesi ile çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulmuştu.

Kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama, kırmızı bülten çıkarılmasına ve iade işlemlerinin yapılmasına karar verdi.

Dava dosyası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı

Can Dündar'a Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara gazetede yer verdikleri gerekçesiyle "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan Can Dündar'a 5 yıl 10 ay verilen ceza ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'e verilen 5 yıl hapis cezalarını yerel mahkeme bozmuştu. Sonrasında ise dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı.

Dündar’ın gıyaben tutuklanmasına..

Mahkemenin heyeti ise davaya ilişkin hazırladığı tensip tutanağında, sanık Can Dündar'ın kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt dışında bulunduğunu ve bu nedenle kendisine ulaşılamadığını belirterek, Dündar'ın gıyaben tutuklanmasına karar verdi.

Belçika’dan iadesi istenecek

Sanık Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verilirken Belçika'dan iadesi prosedürüne esas olmak üzere Adalet Bakanlığı ile yazışma yapılmasına karar verildi.

Heyetin verdiği karar şu şekilde:

Heyet, Yargıtay'ın bozma ilamında bahsi geçen Cumhuriyet gazetesinde söz konusu haberin çıkmasının ardından Suriye Arap Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreteri'ne sunulan 5 Haziran 2015 tarihli, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni şikayet eden özdeş mektubun bir örneği ile varsa tercümesinin Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nden istenmesine, ayrıca mektup ve tercümesinin araştırılarak varsa birer örneğinin gönderilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na da yazı yazılmasına karar verdi.

Heyet, ilk duruşmanın da 7 Mayıs'ta yapılmasını oy birliğiyle kararlaştırdı.