Can Dündar ortalığı karıştırma derdinde!

MİT TIR'ları davasından yargılanan ve Almanya'da firari olarak yaşayan Can Dündar, provokasyona hazırlanıyor.

Güncellenme 26 Eylül 2018 13:22

MİT TIR’lar davasında bir süre cezaevinde kalan ve daha sonra tahliye olan Can Dündar, Almanya’ya kaçmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyaretini haber alan Dündar’ın burada provokasyon hazırlığı yaptığı iddia edildi.

Almanya’da adeta el üstünde tutulan Can Dündar, Başkan Erdoğan ve Merkel’in yapacağı ortak basın toplantısını provoke edeceği belirtildi.

Basın toplantısına alınacak mı?

Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni olan Can Dündar hakkında MİT TIR'larının durdurulması davası nedeniyle yakalama kararı var. Dündar hakkında gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılmasına da karar verilmişti. Böyle bir durumdaki kişinin Merkel tarafından basın toplantısına alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Merkel'in Alman Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tarafından ağırlanmış olmasına dikkat çekiliyor.

Provokasyon yapacak

Can Dündar Alman haber ajansı DPA'ya verdiği röportajda, Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyareti sırasında Başbakan Angela Merkel ile düzenleyecekleri ortak basın toplantısında Erdoğan'a soru sormayı planladığını söyledi. Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Neden Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilerin değil teröristlerin olduğunu söylediğini" sormak istediğini belirtti.