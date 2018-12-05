Gezi Parkı eylemlerinde aktif rol alan ve halkı galeyana getiren MİT TIR'ları davasının firari sanığı Can Dündar, hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güncellenme 05 Aralık 2018 22:03

MİT TIR’ları davası soruşturması kapsamında tutuklanıp tahliye olan ve Almanya’ya firar eden Can Dündar hakkında, bahsi geçen eylemde aktif rol aldığı gerekçesi ile hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Yeni gelişme yaşandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemleriyle ilgili soruşturmada flaş bir gelişme daha yaşandı.

Başsavcının talebi üzerine, Gezi Parkı eylemlerinde aktif rol alan, MİT TIR’larının durdurulması görüntülerini basına servis eden ve Cumhuriyet gazetesi davalarının firari sanığı Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İnsanları galeyana getirdi

Başsavcılık tarafından nöbetçi hakimliğe gönderilen talep yazısında, Dündar’ın bahsi geçen eylemlerde insanları galeyana getirmeye ve yönlendirmeye çalıştığı, terör örgütü mensuplarının direncini artırmaya çalıştığı, organizasyon içerisinde kendisine verilen etki ajanlığı görev ve faaliyetini yürüttüğünün anlaşıldığı belirtildi.