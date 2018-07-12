Can Bonomo ve Öykü Karayel dünya evine girdi!

Uzun süredir yaşadıkları birlikteliğin üzerine Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti dün akşam sade bir nikah ile evlendi.

Güncellenme 12 Temmuz 2018 15:44

Şarkıcı Can Bonomo ve hem oyuncu hem sunucu olan Öykü Karayel 2 yıldır yaşadıkları birlikteliği üzerine dün akşam Maçka Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen nikah ile dünya evine girdi. Uzun süredir devam eden birlikteliklerinin üzerine genç çift, geçtiğimiz aylarda aile arasında bir nişan yapmıştı. Çift daha önce yaptıkları açıklamalarda 14 Temmuz’da Çeşme’de dünya evine gireceklerine söylemelerine rağmen dün akşam İstanbul’da nikah masasına oturmalar sosyal medyada büyük olaya neden oldu.

Çift düğün için davetiyeyi sosyal medya kanalları aracılığı ile gönderirken düğüne dair görüntülerinde sosyal medya da yer almaması isteğinde bulundu. Nikahta Can Bonomo’nun şahidi menajeri Ece Çeleboğlu Yeşilbaş ile çok yakın arkadaşları Can Saban, Cem Cavez ve Ferhat Zamanpur oldu. Güzel oyuncu ve sunucu Öykü Karayel’in şahitleri ise arkadaşları Süveybe Arifoğlu ve Milay Ezengin oldu.

Nikahta dikkat çeken detaylar ise Karayel’in sade bir gelinlik tercih etmesi. Gelinliği ise ikizi Ezgi Karayel tasarladı. Genlikte dikkat çeken bir detay ise çocukken çizdiği gelin damat resminin gelinliğin üzerinde bulunması oldu.

Çift cumartesi günü ise Çeşme Ayayorgi koyunda güzel bir eğlence ile düğünlerini taçlandırmış olacak.