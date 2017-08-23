Çamlıca gişelerinde serbest geçiş dönemi

Güncellenme 23 Ağustos 2017 21:46

Geçtiğimiz ay yapımına başlanan Çamlıca Gişeleri’ndeki işlemler tamamlanarak İstanbul ve Ankara istikametinde serbest geçiş dönemi başlatıldı.

Temmuz ayının ilk haftasına çalışmalarına başlanan Çamlıca Gişeleri’nde serbest geçiş saat 19.00 itibariyle başladı.

Yapılan çalışmalar ile eski gişeler yıkılarak yerine serbest geçiş uygulaması başlatıldı. TEM otoyolunun İstanbul istikameti ve Ankara istikametine olmak üzere iki yönlü de serbest geçiş uygulamasına başlandı.