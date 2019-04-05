Camilere saldırarak 50 kişiyi katleden teröristin cezası belli oldu

Yeni Zelanda’da camilere saldırarak 50 kişiyi katleden, 50 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant hakkında karar çıktı.

Güncellenme 05 Nisan 2019 09:44

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood Camilerinde 50 kişiyi katleden, 50 kişiyi de yaralayan terörist Brenton Tarrant’ın Christchurch Yüksek Mahkemesindeki ilk duruşması yapıldı.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre ülkenin en yüksek güvenlikli Auckland Hapishanesi’ndeki tek kişilik hücresinde tutulan 28 yaşındaki terörist Tarrant, duruşmaya görüntülü bağlandı.

Duruşmaya, ülkedeki Müslümanların yanı sıra üst rütbeli emniyet yetkilileri ve dünyanın farklı ülkelerinden gazeteciler yoğun ilgi gösterdi. Terörist Tarrant, tutulduğu hapishanede mahkeme ile görüntülü bağlantı yapılacak bölümde gri hapishane kıyafetleri içinde ve elleri kelepçeli yer aldı.

İzleyenleri göremediği bildirildi

Silahlı polislerin mahkeme dışında tedbir aldığı duruşma esnasında sakin görünen teröristin, hakimi ve avukatları görebildiği ancak duruşmayı izleyenleri göremediği bildirildi.

Tutuklu kalmasına hükmetti

Christchurch Yüksek Mahkemesi Hakimi Cameron Mander, 50 ayrı cinayet ve 39 da cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanmasına karar verilen teröristin 14 Haziran’daki duruşmaya kadar Auckland Hapishanesi’nde tutuklu kalmasına hükmetti.

Hakim, zihinsel sağlık raporu istedi

Mahkeme Hakimi Mander, teröristin yargılanmaya hazır olup olmadığına karar vermek için iki ayrı zihinsel sağlık değerlendirmesine tabi tutulmasına da karar verdi. İstediği zihinsel sağlık testlerinin normal prosedürler gereği olduğunu vurgulayan Hakimi Mander, bundan başka bir anlam çıkartılmaması gerektiğini söyledi.