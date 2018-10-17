Camideki kıble sapması 37 yıl sonra fark edildi

Yalova'da bulunan bir camideki kıble sapması, 37 yıl sonra düzeltildi.

Güncellenme 17 Ekim 2018 11:57

Yalova’nın merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan bir köydeki Sugören Merkez Camii'ne 1 yıl önce atanan imam 24 yaşındaki İsa Kaya, kıble sapması söylentileri üzerine İl Müftülüğü'ne başvuruda bulundu.

“Cami içinde beyaz şeritler çekildi”

Müftülük görevlilerinin camide yaptığı incelemede, kıblede 32 derecelik sapma belirlendi. Yeni belirlenen kıble yönünde cami içinde beyaz şeritler çekildi. Böylece camideki kıble sapması, 37 yıl sonra düzeltildi.

“3 hafta önce bu şeritleri çektik”

İmam İsa Kaya, camide kıble sapması olduğu yönündeki duyumlar üzerine çalışma yaptığını söyleyerek, "Durumu bildirmem üzerine hocamız bizzat gelip yerinde tespit yaptı. Bu tespitten sonra durumu cami derneğimizle ve muhtarlığımızla paylaştım. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun vermiş olduğu fetva esas alınarak camimizde yeni düzenleme yapılmıştır ve bu düzenleme müftülüğe haber verilmiştir. Müftü Yardımcımız bizzat gelip cuma vaazında durumu izah etmiştir. Cami cemaatine duyurulduktan sonra uygulamaya gidilmiştir. Caminin birleştirici özelliğine zarar gelmemiştir. Camideki cemaatin çoğunluğu da duruma olumlu tepki vermiştir. 3 hafta önce bu şeritleri çektik" dedi.

“Mimar dizaynlarını yapacak”

Sugören Köyü Cami Yaptırma ve Onarma Derneği Başkanı Adem Apaydın ise, camide yeni düzenlemeler yapacaklarını söyleyerek, "İki mihrap olmaz. Onları yıkacağız. Halıları döndüreceğiz. Öndeki mermerleri kırmayı planlıyoruz. İç mimar arkadaşla görüşeceğiz. Mimar dizaynlarını yapacak. Biz de ona göre uygulamasını yapacağız" dedi.

Hata geçmişten geliyor

Köy sakinlerinden Recep Yavuz da, mevcut caminin 1980’lerde yıkılan eski caminin yerine aynı şekilde inşa edildiğini, hatanın geçmişten geldiğini söyledi.