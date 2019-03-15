Cami saldırısının failler deşifre oldu!

Avustralya Başbakanı Morrison, Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırının faillerinden birinin kendi ülkelerinin vatandaşı olduğunu söyledi.

Güncellenme 15 Mart 2019 10:12

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere yapılan saldırının faillerinden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu duyurdu.

Avustralya başbakanından açıklama

Olayın ilk anlarında resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Morrison, daha sonra kameraların karşısına geçerek saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Morrison; saldırı sonrası 4 teröristin yakalandığını, bunlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğunu, aşırıcılık yanlısı ve aşırıcı sağcı saldırının kesin bir dille kınandığını, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın sadece müttefik ve partner değil, bir aile olduğunu belirtti.

“Dehşete düştük”

“Yeni Zelandalı kuzenlerimizle aile olarak bugün yastayız, şoktayız” diyen Morrison; dehşete düştüklerini, Yeni Zelandalı ve Avustralyalı Müslümanlara dualarını gönderdiğini söyledi.

Araçların altına bomba yerleştirilmiş

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında yapılan terör saldırısının ardından devam eden operasyonlarda kent çevresindeki bazı araçların altına yerleştirilmiş el yapımı bombaların bulunduğu bildirildi.

Bombalar imha edildi

Yeni Zelanda Televizyonunun haberine göre saldırının ardından Christchurch kentinde düzenlenen operasyonlarda, arabaların altına yerleştirilmiş el yapımı bombalar güvenlik kuvvetleri tarafından imha edildi.

El yapımı olduğu belirtilen bombaların sayısı açıklanmadı ancak bomba uzmanları tarafından yerleştikleri yerlerden güvenli şekilde çıkartıldığı açıklandı.