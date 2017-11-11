Cam filmi yasağında yeni bir düzenlemeye gidildi

Emniyetin görüntü alabileceği, görüntülemesine engel olmayacağı çerçevede limitli kriter getirilecek.

Güncellenme 11 Kasım 2017 14:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cam filmi ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından üzerinde yeniden çalışma başlatıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, konuyla ilgili bir esneklik yapılacağını kaydederek, araçlarda cam filmi yasağıyla ilgili, İçişleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarının teknik çalışma yapıp, kriter belirleyeceğini kaydetti.

"Hiçbir zaman serbest olmadı"

Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Özlü, araçlarda cam filmi uygulamasına ilişkin, kendi bakanlığıyla Özlü, şunları söyledi:

"Cam filmi hep yasaktı, hiçbir zaman serbest olmadı. Yani vatandaşlarımız 'Cam filmi serbestti, yasak getiriyorsunuz' demesinler. Şu ana kadar takılan bütün cam filmleri aslında yasak ortamda takılan cam filmleridir. Biz Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde bu cam filmini kaldırmak istiyorduk. Geçen sene bir çalışma yaptık, Emniyet Genel Müdürlüğümüzle koordine ettik. Geçen sene Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bize gelen görüş olumluydu. Bu sene Emniyet Genel Müdürlüğü'müzden gelen talepler, cam filmi yasağının kaldırılmasına karşıydı. Emniyet Genel Müdürlüğü'müzle 3 ay süren görüşmeler yaptık. En son konu bana geldi."

Reina saldırısı örneği

Bakan Özlü, kendisine birkaç konuda Reina saldırısıyla ilgili örnekler verildiğini söyledi. Özlü, şöyle konuştu:

"Bir terör hadisesi olur, 40- 50 kişi ölür, bunu yapan teröristler cam filmli araçla kaçmıştır ve bunun sorumluluğunu alamayız, diye çekindik. Güvenlik söz konusu olunca, bir şey diyemiyoruz. Bakın, Reina saldırısını yapan teröristin yakalanması aşamasında cam filmli araç içerisinde olduğu için yakalayamadıklarını söylüyor.

Kriter geliyor

Özlü, konu hakkındaki son durumla ilgili şunları kaydetti:

"Son durum şöyle: İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı uzmanları, bizim bakanlığımızın uzmanlarıyla bir araya gelecekler. Cam filminde emniyetin görüntü alabileceği, görüntülemesini engel olmayacağı çerçevede limitle, bir kriter getireceğiz. O kriteri aşanlar yine yasağa takılacak, altında kalanlar serbest olacak. Teknik bir çalışma yapacağız ve karar vereceğiz."

"Yerli otomobilde şu anda birinci fasıldayız"

Bakan Özlü, yerli otomobil ile ilgili yöneltilen bir soruya ise üretim merkezinin ikinci safhada belirleneceğini ifade ederek, "Yerli otomobilde üretim merkezi ikinci fasılda. Şu anda birinci fasıldayız. İkinci fasıl tasarım geliştirme, üretim faslıdır. 24 ay sürecektir. Yerli otomobilin yeri konusunu ikinci 24 ayda konuşacağız. Şu anda daha erken" diye yanıt verdi.