Çalışanların en fazla kazandığı şehirler belli oldu

Yapılan araştırmaya göre dünyada en fazla kazancın elde edildiği şehrin Zürih olduğu belirlendi.

Güncellenme 22 Ocak 2019 16:45

Ajans Press’in araştırmaları sonucu elde ettiği bilgilere göre, çalışanların en fazla para kazandığı şehrin Zürih olduğu belirlendi. Türkiye’den ise herhangi bir şehir listeye giremedi.

İlk üçün aylık kazancı ne kadar?

Buna göre Zürih’te çalışanların ortalama aylık gelirleri 5 bin 876 dolar olduğu belirlendi. İkinci sırada olan San Francisco 4 bin 817 dolar ile Zürih’i takip ederken, 4 bin 304 dolar ile de New York'un üçüncü sırada yer aldığı belirlendi.

İlk onda hangi şehirler var?

Listenin ilk onu içerisinde yer alan diğer şehirler ise sırası üzerine; Sydney, Melbourne, Oslo, Singapur, Kopenhag, Wellington ve Tokyo oldu. Sıralamada Türkiye'den herhangi bir şehrin yer almaması ise dikkat çekti.

Medya incelemesinde, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Son bir yıl içerisinde maaş gelirleriyle alakalı yazılı basına 47 bin 980 haberin yansıdığı tespit edildi. Özellikle yıl sonlarındaki haber çıkışlarında artış dikkat çekerken, asgari ücretin 27 bin 148 haberle gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldığı tespit edildi.