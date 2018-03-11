Çalışanları zayıflatan o liste!

Uzmanların çalışan kişilere yönelik açıklamaları gündeme bomba gibi düşüyor.

Güncellenme 11 Mart 2018 15:56

Çalışan insanlar düzensiz beslenmekten ve spor yapamamaktan ötürü kilo almalarından şikayetçiler.

1 saat içinde mutlaka kahvaltı yapılmalı

Diyetisyenler çalışan insanların uyandıktan sonra 1 saat içerisinde mutlaka kahvaltı yapmaları gerektiği noktasında önemli açıklamalarda bulunuyorlar. Uyku halinde insanların kan şeker seviyelerinin çok düşmesinden ötürü uyandıktan sonra hemen kahvaltı yapmazlarsa kan şeker seviyeleri daha da düşecektir. Bunun önüne geçmek için mutlaka uyandıktan sonra 1 saat içerisinde kahvaltı yapmak gerekir. Sağlıklı beslenerek hem kan şekerinizi dengeleyecek hem de kilo almanızın önüne geçecek 1 haftalık kahvaltı listesini uzmanlar sizler için yazdı.

O liste şu şekilde:

Haftanın ilk günü sendromsuz bir Pazartesi için: Şekersiz çay eşliğinde peynirli sandviç (50g tam tahıllı ekmek, 60g yağsız peynir veya lor peyniri, domates, salatalık, 4 zeytin ve yeşillik)

Salı

1 dilim (30g) peynir, 1 tane haşlanmış yumurta, 1 dilim ekmek, 2 adet ceviz, domates, salatalık, 1 dilim ananas

Çarşamba

1 su bardağı yağsız (light) süt içerisine 1 çorba kaşığı yulaf, ½ muz, 2 badem ile müsli hazırlayın.

Perşembe

1 yumurta ve 30g peynirle hazırlayacağınız omlet, şekersiz beyaz çay, 2 dilim tam tahıllı ekmek, domates, salatalık ve yeşillik

Cuma

60g peynir, 4 zeytin, şekersiz kayısı çayı, 2 adet kepekli galeta, domates, salatalık ve yeşillik

Cumartesi

Tam tahıllı 2 dilim ekmek, şekersiz rezene çayı eşliğinde peynirli salata (4 adet zeytin, kırmızı biber, domates, roka, salatalık, 2 yemek kaşığı lor peyniri)

Pazar

Haftanın son günü size ödül ve bol sebzeli omlet peki bu sebzeli omlette neler mi olmalı? 1 çorba kaşığı yulaf, 2 yumurta, domates, biber ve mantar karışımlı pazara yakışır bir omlet.

Haftanın yedi günü için birbirinden lezzetli ve sağlıklı ürünlerle kan şekerinizi dengede tutup uzun süre tokluk hissi yaşatacak çalışanlar için sağlıklı bir kahvaltı listesi sizler için hazırlandı.