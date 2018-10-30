Çalışanlara müjde! Kıdem tazminatında köklü değişiklik

Kıdem tazminatı reformu ile 1 gün çalışanın da, istifa edenin de tazminat hakkı olacak.

Güncellenme 30 Ekim 2018 10:57

Kıdem tazminatı reformu, Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 Programı’nda yer aldı. 2019'da sosyal tarafların mutabakatıyla bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi oluşturulacak. Yeni sisteme göre 1 gün çalışanın da, istifa edenin de tazminat hakkı olacak.

Yeni sistemle her çalışan kıdem tazminatı alacak

Yeni sistemle her çalışan kıdem tazminatı alacak. 1 gün çalışanın da, istifa edenin de tazminat hakkı olacak. Programda, sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminat reformunun gerçekleştirileceği, tüm işçiler açısından erişilebilirliğin sağlanacağı, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sisteminin oluşturulacağı kaydedildi.

Yeni sistem nasıl işleyecek?

Yeni sistemin şöyle işlemesi bekleniyor: Her işçi adına bir hesap açılacak, işveren her ay bu hesaba tazminat ödeneğini yatıracak. Biriken para yatırım araçlarında değerlendirilecek. Sistem şeffaf olacak. Çalışan birikimini takip edebilecek. İş yeri değiştirenin tazminat hesabı taşınacak, kayıp olmayacak. Biriken para belli bir süre çekilemeyecek. Bazı hallerde erken çekme olacak. Her yıla brüt 30 gün tazminat sistemi sürecek.