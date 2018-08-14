Dün Kırıkkale T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sincan Kapalı Cezaevine nakledilen Çakıcı’nın adamlarına operasyon yapıldı.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 09:09

Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Ender Coşkun’un yürüttüğü soruşturma kapsamında Alaattin Çakıcı’nın adamları olduğu öne sürülen kişilere operasyon başlatıldı.

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, savcılık talimatı üzerine Kırıkkale ve Ankara’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyon kapsamında, Çakıcı’nın avukatının da aralarında bulunduğu 17 adamı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Çakıcı’nın adamları Kırıkkale’de ev tutup, buradaki iş adamı ve esnafa baskı yaparak haraç topladılar.

Kırıkkale’nin Keskin İlçesinde T Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde hazırlanan süresiz sağlık raporuyla gündeme gelen Alaattin Çakıcı dün sabah 05.00 sıralarında Sincan Kapalı Cezaevine nakledilmişti.